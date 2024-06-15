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В Учтепинском районе загорелся микроавтобус Mercedes-Benz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В УБДД Ташкента прокомментировали пожар на микроавтобусе Mercedes-Benz в Учтепинском районе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что возгорание произошло сегодня в 11:30 из-за короткого замыкания электрических проводов в салоне.

Пожар потушили сотрудники районного отдела ЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи с инцидентом сотрудниками УБДД и УЧС проводят проверку, чтобы выяснить причины пожара и установить размер ущерба.

В ведомстве призвали водителей обращать внимание на техническую комплектацию автомобиля, которым они управляют.

Отметим, что сегодня также случился пожар на пассажирском автобусе Mercedes-Benz.