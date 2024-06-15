В Учтепинском районе загорелся микроавтобус Mercedes-Benz

Сообщается, что возгорание произошло сегодня в 11:30 из-за короткого замыкания электрических проводов в салоне.
Пожар потушили сотрудники районного отдела ЧС. В результате происшествия никто не пострадал.
В связи с инцидентом сотрудниками УБДД и УЧС проводят проверку, чтобы выяснить причины пожара и установить размер ущерба.
В ведомстве призвали водителей обращать внимание на техническую комплектацию автомобиля, которым они управляют.
Отметим, что сегодня также случился пожар на пассажирском автобусе Mercedes-Benz.