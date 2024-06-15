Под Челябинском 81-летний водитель «Жигулей» устроил смертельное ДТП

Сегодня, 15 июня, в пригороде Челябинска автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя 1942 года рождения при попытке развернуться столкнулся со встречной Toyota East, в которой ехал с отцом годовалый малыш. В результате ДТП погибла престарелая пассажирка «Жигулей». Виновник ДТП, еще один пассажир 80−85 лет, а также 34-летний водитель иномарки и его ребенок госпитализированы с травмами, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.