При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

Гладков уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен в больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медпомощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода.