При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

«Шебекинский городской округ в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом», — написал он.
Гладков уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен в больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медпомощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи — на одной из улиц отсутствует электроэнергия», — добавил Гладков.
Глава региона отметил, что в городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе пострадавших нет, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками поврежден легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах.