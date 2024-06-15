В Гродно учащийся колледжа повредил Citroen, стреляя из пневматики по деревьям

По информации ведомства, 17-летний житель областного центра ночью 2 июня принял решение испытать свой пневматический пистолет. Примерно в 04.30 он вышел во двор дома, расположенного по улице Лиможа, и начал стрелять. С его слов, он стрелял по деревьям, однако случайно попал в припаркованный Citroen. После произошедшего, несовершеннолетний испугался и убежал.