В Гродно учащийся колледжа повредил Citroen, стреляя из пневматики по деревьям. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
По информации ведомства, 17-летний житель областного центра ночью 2 июня принял решение испытать свой пневматический пистолет. Примерно в 04.30 он вышел во двор дома, расположенного по улице Лиможа, и начал стрелять. С его слов, он стрелял по деревьям, однако случайно попал в припаркованный Citroen. После произошедшего, несовершеннолетний испугался и убежал.
«Стоит отметить, что в направлении, где был припаркован автомобиль, деревьев нет», — обратили внимание в ведомстве.
Сказано, что через несколько часов владелец машины нашел повреждения. Так, выстрелом повредило два стекла. Причиненный ущерб составил 600 рублей. Пострадавший обратился в милицию и в скором времени личность фигуранта установили. Он был задержан. В отношении учащегося колледжа было заведено уголовное дело за хулиганство.