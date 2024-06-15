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В Гродно учащийся колледжа повредил Citroen, стреляя из пневматики по деревьям

В Гродно несовершеннолетний стрелял и пневматики по деревьям и повредил авто.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно учащийся колледжа повредил Citroen, стреляя из пневматики по деревьям. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

По информации ведомства, 17-летний житель областного центра ночью 2 июня принял решение испытать свой пневматический пистолет. Примерно в 04.30 он вышел во двор дома, расположенного по улице Лиможа, и начал стрелять. С его слов, он стрелял по деревьям, однако случайно попал в припаркованный Citroen. После произошедшего, несовершеннолетний испугался и убежал.

«Стоит отметить, что в направлении, где был припаркован автомобиль, деревьев нет», — обратили внимание в ведомстве.

Сказано, что через несколько часов владелец машины нашел повреждения. Так, выстрелом повредило два стекла. Причиненный ущерб составил 600 рублей. Пострадавший обратился в милицию и в скором времени личность фигуранта установили. Он был задержан. В отношении учащегося колледжа было заведено уголовное дело за хулиганство.