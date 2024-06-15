Спасатели сообщили об итогах 77 дня поисков пропавшего в Уфе подростка

Напомним, двое подростков 13 и 14 лет вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников искали волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков.