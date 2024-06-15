МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и М270 MLRS производства США

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика” калибра 122 мм», — сказали в министерстве.