Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Центр» отразила пять контратак

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 320 солдат, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, группировка «Центр» отразила пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”, три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М102 производства США», — добавили в МО РФ.