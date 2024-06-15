Группировка войск «Центр» отразила пять контратак

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка «Центр» отразила пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”, три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М102 производства США», — добавили в МО РФ.