На востоке Украины произошел сбой в движении поездов

С мая на Украине действуют графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Сегодня, 15 июня, их запланировали с 8:00 до 23:00 по местному времени. Отключения не предусматриваются для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих 80% электроэнергии в соответствии с постановлением правительства.