В Астане загорелась строящаяся школа

Пожар уже потушили, сообщили в МЧС Казахстана. По данным ведомства, горела обшивка.
«Горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова на площади 40 кв. м». МЧС РК.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
15 июня 2024 года в Астане загорелось здание строящейся школы в Есильском районе, сообщает Zakon.kz.
Пожар уже потушили, сообщили в МЧС Казахстана. По данным ведомства, горела обшивка.
«Горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова на площади 40 кв. м». МЧС РК.
Пострадавших нет, причина устанавливается.