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В Астане загорелась строящаяся школа

15 июня 2024 года в Астане загорелось здание строящейся школы в Есильском районе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Пожар уже потушили, сообщили в МЧС Казахстана. По данным ведомства, горела обшивка.

«Горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова на площади 40 кв. м». МЧС РК.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

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