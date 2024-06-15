В Минске мужчина прикурил сигарету от Вечного огня на площади Победы. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Партизанского района.
В сообщении говорится, что 42-летний житель Смолевичей приехал в Минск, чтобы повидаться со своими детьми, проживающими с бывшей женой. После этого он купил бутылку водки, выпил и пошел гулять по ночному городу. В какой-то момент ему захотелось прикурить, но спичек и зажигалки не было.
«Тогда мужчина пошел на пл. Победы и прикурил от Вечного огня», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ему удалось сделать несколько затяжек и его задержал патрульный наряд. По словам заместителя прокурора Партизанского района Тимура Стужука, мужчина работает грузчиком. Ему было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.