В Минске мужчина прикурил сигарету от Вечного огня на площади Победы

В сообщении говорится, что 42-летний житель Смолевичей приехал в Минск, чтобы повидаться со своими детьми, проживающими с бывшей женой. После этого он купил бутылку водки, выпил и пошел гулять по ночному городу. В какой-то момент ему захотелось прикурить, но спичек и зажигалки не было.