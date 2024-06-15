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Пенсионер погиб в результате пожара в Глубоком

Погибший проживал в доме вместе с сыном, который во время пожара находился на рыбалке.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в субботу, 15 июня, в 7:30. Сотрудники экстренных служб прибыли к дому по ул. Ленина. На месте происшествия наблюдалось задымление, идущее из-под кровли деревянного дома.

Во время тушения пожара специалисты МЧС обнаружили на полу дома тело пожилого мужчины без признаков жизни.

Позднее удалось выяснить, что погибшим оказался хозяин дома — пенсионер 1938 года рождения, который проживал там вместе с сыном 1982 года рождения. Во время возгорания сын мужчины находился на рыбалке.

Пожар удалось быстро ликвидировать. В результате случившегося в доме было повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Специалисты проводят работы по установлению деталей случившегося, причины возгорания устанавливаются.

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