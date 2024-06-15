Пенсионер погиб в результате пожара в Глубоком

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в субботу, 15 июня, в 7:30. Сотрудники экстренных служб прибыли к дому по ул. Ленина. На месте происшествия наблюдалось задымление, идущее из-под кровли деревянного дома.
Во время тушения пожара специалисты МЧС обнаружили на полу дома тело пожилого мужчины без признаков жизни.
Позднее удалось выяснить, что погибшим оказался хозяин дома — пенсионер 1938 года рождения, который проживал там вместе с сыном 1982 года рождения. Во время возгорания сын мужчины находился на рыбалке.
Пожар удалось быстро ликвидировать. В результате случившегося в доме было повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
Специалисты проводят работы по установлению деталей случившегося, причины возгорания устанавливаются.