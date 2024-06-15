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Британские ВМС заявили об эвакуации экипажа тонущего украинского судна в Аденском заливе

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Экипаж покинул борт тонущего торгового судна, получившего повреждения в результате атаки, которой оно подверглось 13 июня в Аденском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Источник: Reuters

Согласно информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), сухогруз Verbena управляется польской компанией и принадлежит украинской.

«UKMTO стало известно, что по состоянию на 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск) 15 июня экипаж торгового судна эвакуировался с него. Таким образом судно покинуто и больше не управляется. Оно дрейфует в 30 морских милях к северо-востоку от Джибути», — говорится в сообщении центра.

В UKMTO также сообщают, что, по словам капитана Verbena, возникший на борту сухогруза пожар продолжается, а судно тонет.

Первое сообщение о нападении на сухогруз, который, по данным CENTCOM, следовал из Малайзии в Венецию под флагом Палау с грузом древесины, стали поступать утром в четверг. В момент первой атаки судно находилось примерно в 129 морских милях (239 км) к востоку от города Аден. По судну был нанесен ракетный удар, за которым последовал второй, а затем третий. На его борту возник пожар. Первоначально сообщалось, что его удалось локализовать, а судно продолжило путь в порт назначения. Одному из членов экипажа потребовалась срочная эвакуация из-за тяжелых травм, полученных им в результате нападения.