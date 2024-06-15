Три человека перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь

Сотрудники МЧС доставили на берег молодых парней 1999, 2009 и 2014 г.р., которые при катании на гидроцикле не справившись с управлением перевернулись и упали в воду.
Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
При патрулировании озера Алаколь были спасены трое человек, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сотрудники МЧС доставили на берег молодых парней 1999, 2009 и 2014 г.р., которые при катании на гидроцикле не справившись с управлением перевернулись и упали в воду.
Спасенные в медицинской помощи не нуждались.