Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь

При патрулировании озера Алаколь были спасены трое человек, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Сотрудники МЧС доставили на берег молодых парней 1999, 2009 и 2014 г.р., которые при катании на гидроцикле не справившись с управлением перевернулись и упали в воду.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.