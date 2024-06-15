СК: Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки.
В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели. «Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию. Подготавливаются материалы для назначения рядя экспертиз, в том числе по контролю и качеству продукции», — добавили в ведомстве.