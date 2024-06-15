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СК: Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки, с признаками пищевого отравления к медикам за прошедшие сутки обратились более 10 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки.

В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели. «Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию. Подготавливаются материалы для назначения рядя экспертиз, в том числе по контролю и качеству продукции», — добавили в ведомстве.

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