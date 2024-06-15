СК: Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки

В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели. «Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию. Подготавливаются материалы для назначения рядя экспертиз, в том числе по контролю и качеству продукции», — добавили в ведомстве.