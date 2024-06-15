США нанесли авиаудар по главному лидеру ИГИЛ

Военные США нанесли авиаудар по главному лидеру «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) Абдулкадиру Мумину, но пока не могут подтвердить его гибель, сообщил NBC со ссылкой на источники. Пентагон ударил по боевикам в Сомали, но не знает, удалось ли ликвидировать цель. Вашингтон полагает, что террористы все больше интересуются Африкой из-за поражений в Сирии и Ираке.