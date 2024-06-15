Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно затонуло в Аденском заливе

Управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании сообщало, что при атаке двумя противокорабельными ракетами Verbena получила повреждения, на борту начался пожар, был ранен один из членов экипажа. Сегодня, 15 июня, управление заявило об эвакуации всех находившихся на борту.