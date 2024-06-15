Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно затонуло в Аденском заливе

«Судно Verbena, подвергшееся нападению из-за нарушения им запрета на проход в порты оккупированной Палестины, затонуло в Аденском заливе после попадания в него нескольких ракет», — заявил Яхья Сариа, его слова приводит Al Masirah.
Управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании сообщало, что при атаке двумя противокорабельными ракетами Verbena получила повреждения, на борту начался пожар, был ранен один из членов экипажа. Сегодня, 15 июня, управление заявило об эвакуации всех находившихся на борту.
По словам военного представителя хуситов, принадлежащее греческой компании судно Tutor, атакованное беспилотным катером, дронами и баллистическими ракетами 13 июня, может затонуть в ближайшие часы. По данным сервисов отслеживания, судно под флагом Либерии шло из России.
Хуситы обстреливают корабли в Красном море с октября 2023 года в знак поддержки палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем. Потенциальными целями хуситы называли суда, принадлежащие израильским гражданам или связанным с ними компаниям.