Семьи российских заложников провели массовый митинг в Тель-Авиве

Многотысячные митинги в поддержку семей израильских заложников проходят каждую субботу на так называемой «Площади заложников» в центре Тель-Авива напротив комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. За восемь месяцев войны в секторе Газа эта площадь у Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи похищенных. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи удерживаемых и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать всё возможное для освобождения их близких.