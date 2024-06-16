Смертельное угощение. Вечеринка в одной из столичных квартир закончилась трагедией

Ранним утром 7 октября 2023-го в квартиру одной из высоток на ул. Скрыганова по вызову приехала скорая. Увы, помощь медиков уже не потребовалась — они констатировали смерть 25-летней жительницы столицы. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.
По данным следствия, эту квартиру арендовал 32-летний Артур*. Накануне трагических событий он устроил вечеринку — отмечал с друзьями очередной приезд на родину из-за границы, где долгое время работал в IT-сфере. Среди приглашенных — молодые люди в возрасте от 25 до 36 лет, многие из которых даже не были знакомы между собой.
Ближе к ночи гости разъехались по домам, в квартире остались лишь трое — два парня и девушка. Сам Артур отправился в клуб.
В Беларусь фигурант приезжал редко, лишь навещал родителей. Они не знали о незаконном пристрастии сына. Согласно материалам дела, парень иногда позволял себе расслабиться с помощью запрещенных веществ, из-за чего состоял на учете у нарколога.
Один из молодых людей, устав от выпитого алкоголя, спал на диване, как вдруг его разбудил женский крик — девушка вела себя неадекватно, била руками по стенам и дверям. Парень безуспешно пытался ее успокоить.
Вдруг гостья стала бледнеть, а потом села на пол, опершись на диван, и перестала подавать признаки жизни. Растерянный мужчина пытался ее реанимировать: бил по щекам, делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но она не приходила в себя. Он позвонил Артуру, рассказал о произошедшем. Тот ему не поверил и продолжил веселиться. Тогда молодой человек вызвал скорую, а после сфотографировал девушку и отправил снимок приятелю.
Спустя 20 минут Артур на такси приехал домой. Посмотрев на знакомую, он заявил, что та крепко спит. Однако прибывшие вскоре медики опровергли эту версию.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от комбинированного отравления мефедроном и его дешевым аналогом — клефедроном. Именно эти вещества накануне приобрел Артур в наркошопе.
Работавшим на месте происшествия правоохранителям поведение организатора вечеринки показалось странным — он заметно нервничал, запрещал другу говорить о событиях вечеринки, неоднократно, якобы невзначай, спрашивал, какое наказание предусмотрено в Беларуси за незаконный оборот запрещенных веществ. Когда ему начинали задавать уточняющие вопросы, он сразу же замолкал.
Ему действительно было что скрывать. Разбираясь в случившемся, следователи установили: Артур периодически употреблял запрещенные вещества.
В его мобильном телефоне сохранились сведения, указывавшие на то, что накануне в теневом наркомаркете он приобрел две закладки с особо опасными психотропными веществами — мефедрон и 4-СМС — общей массой не менее 31 г. В разгар вечеринки парень щедро высыпал порошок на блюдо перед выпившими друзьями и предложил им угоститься.
В ходе допросов и очных ставок свидетели говорили, что видели, как погибшая назально употребляла психотропы. Уже тогда она вела себя странно, выглядела бледной, однако на все вопросы отвечала, что чувствует себя нормально.
До прибытия следственно-оперативной группы Артур успел избавиться от своих запасов наркотиков и, видимо, надеялся, что люди в погонах ни о чем не узнают. Он отказывался сотрудничать со следствием, настаивал на том, что не имеет отношения к смерти девушки.
По результатам освидетельствования в крови подозреваемого были обнаружены те же психотропные вещества, что и у потерпевшей.
Погибшая выросла в благополучной многодетной семье. В Минск приехала учиться в колледже, а после осталась здесь жить, арендовала квартиру. Она нигде не работала, на протяжении нескольких лет употребляла наркотики.
О ее смерти родителям сообщили милиционеры — те были в шоке, узнав, что дочь умерла от отравления психотропами. Они были уверены, что она вела здоровый образ жизни.
Такие преступления раскрывать непросто, однако в этом случае следователям удалось добыть неопровержимые доказательства причастности Артура к смерти знакомой. Точку в этом деле поставил суд.
— У обвиняемого высшее образование, он холост, ранее к уголовной ответственности не привлекался, состоял на учете в наркологическом центре, — рассказал старший следователь Фрунзенского (г. Минска) РОСК Игорь Куделя. — Суд признал его виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенных в крупном размере, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им психотропных веществ, и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Справочно
В Минске за незаконный оборот запрещенных веществ за четыре месяца 2024 года возбуждено 358 уголовных дел (за аналогичный период 2023-го — 376), из которых 209 (263) связаны со сбытом, 6 (15) — со смертью их потребителей.
В столичном управлении Следственного комитета отметили, что основным ресурсом распространения наркотиков в виртуальном пространстве являются различные теневые площадки и интернет-магазины. Наиболее крупные имеют своих представителей и кураторов в каждом регионе республики. Граждане, причастные к деятельности таких наркошопов, по сути, являются членами организованной преступной группы. В их структуре — четкая иерархия, распределение ролей ее участников, принципы поощрения и наказания, в том числе путем физического насилия и причинения увечий провинившимся распространителям наркотиков. Такой сомнительный заработок, согласно ч. 4 ст. 328 УК Республики Беларусь, может обернуться лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом или без него. Если же от реализуемого «товара» наступит смерть потребителя, то продавец проведет в местах не столь отдаленных от 12 до 25 лет со штрафом или без него.
*Имя героя изменено по этическим соображениям.