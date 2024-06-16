Смертельное угощение. Вечеринка в одной из столичных квартир закончилась трагедией

Вдруг гостья стала бледнеть, а потом села на пол, опершись на диван, и перестала подавать признаки жизни. Растерянный мужчина пытался ее реанимировать: бил по щекам, делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но она не приходила в себя. Он позвонил Артуру, рассказал о произошедшем. Тот ему не поверил и продолжил веселиться. Тогда молодой человек вызвал скорую, а после сфотографировал девушку и отправил снимок приятелю.