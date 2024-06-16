32 млн тенге присвоили сотрудники детсада в Павлодаре

«Учитывая, что Е. беременна, имеет малолетнего ребёнка 2011 года рождения, престарелую мать — инвалида второй группы, вдова, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст. 74 УК назначенное наказание отсрочено на год. Учитывая, что А. имеет трёх малолетних детей 2012, 2014 и 2019 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст. 74 УК назначенное наказание отсрочено на пять лет», — рассказали в суде.