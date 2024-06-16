32 млн тенге присвоили сотрудники детсада в Павлодаре

Суд установил, что с 5 января 2022 года по 24 апреля 2024 год осуждённые составляли расчётно-платёжные ведомости и перечисляли бюджетные деньги на свой банковский счет. Таким образом они нажились на сумму более 32 миллионов тенге.
Прокурор просил назначить фигуранткам дела шесть лет лишения свободы. Они признали вину, раскаялись и просили не лишать их свободы.
Вместе с тем вина подсудимых полностью была доказана. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил двум подсудимым шесть лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
«Учитывая, что Е. беременна, имеет малолетнего ребёнка 2011 года рождения, престарелую мать — инвалида второй группы, вдова, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст. 74 УК назначенное наказание отсрочено на год. Учитывая, что А. имеет трёх малолетних детей 2012, 2014 и 2019 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст. 74 УК назначенное наказание отсрочено на пять лет», — рассказали в суде.
Гражданский иск с учётом частичного возмещения ущерба удовлетворён. Приговор в законную силу не вступил.