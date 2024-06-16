Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лежал в крови: в Приморье на улице нашли мужчину с ножевым ранением

Полиция Владивостока ищет преступника, пырнувшего ножом человека.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Владивостока ищет преступника, который пырнул ножом человека на улице Добровольского в Первомайском районе. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Окровавленного мужчину с ножевым ранением обнаружили жители этого района (видео можно найти в нашем telegram-канале). Они вызвали скорую медицинскую помощь, и пострадавшего госпитализировали. Уже врачи сообщили полицейским о произошедшем.

Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Им предстоит найти преступника, который совершил нападение и скрылся.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — добавили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке завели уголовное дело на адвоката, которого подозревают в подкупе свидетеля.