Лежал в крови: в Приморье на улице нашли мужчину с ножевым ранением

Полиция Владивостока ищет преступника, который пырнул ножом человека на улице Добровольского в Первомайском районе. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Окровавленного мужчину с ножевым ранением обнаружили жители этого района (видео можно найти в нашем telegram-канале). Они вызвали скорую медицинскую помощь, и пострадавшего госпитализировали. Уже врачи сообщили полицейским о произошедшем.
Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Им предстоит найти преступника, который совершил нападение и скрылся.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — добавили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке завели уголовное дело на адвоката, которого подозревают в подкупе свидетеля.