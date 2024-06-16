Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения для уничтожения дронов ВСУ

Министерство также опубликовало кадры боевой работы подразделений ПВО Ивановского соединения ВДВ по уничтожению БПЛА в районе Часова Яра. «Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника. После обнаружения воздушных целей зенитчики пусками ракет из ПЗРК “Верба” с временных и основных стартовых позиций уничтожают БПЛА, в том числе из состава вражеского комплекса разведки и корректировки огня “Лелека”, — говорится в сообщении.