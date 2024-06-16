Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в зоне ответственности группировки войск «Запад».
«Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.
При ударе применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Выполнив боевое задание, самолеты успешно вернулись на аэродром базирования.
«По докладу разведки, цель была успешно поражена», — отметили в Минобороны.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.