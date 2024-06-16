Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» в Ливане

«Некоторое время назад истребители израильских ВВС нанесли удары по террористическим объектам “Хезболлы” в районе Айтаруна, в том числе по складу оружия и военным сооружениям», — говорится в сообщении.
Кроме того, Армия обороны Израиля добавила, что ударам подверглась инфраструктура «Хезболлы» в районе населенного пункта Шихине, а также военный объект в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана.
Ранее, 14 июня, СМИ узнали о применении ЦАХАЛ требушета на границе с Ливаном. Требушет мог использоваться для сжигания кустарников, чтобы облегчить выявление боевиков, пытающихся достичь границы.
5 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности национальной армии к мощным действиям против «Хезболлы» на северном фронте. Он напомнил об обещании ЦАХАЛ принять такие меры еще в начале военных действий в секторе Газа.
Глава министерства нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 3 июня после пожара на севере Израиля из-за бомбардировки со стороны «Хезболлы» заявил, что «пришло время поджечь Ливан». Глава израильского минфина Бецалель Смотрич напомнил, что в 2023 году Бен-Гвир обещал «вернуть Ливан в каменный век», и настал момент, когда пора это исполнить.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.