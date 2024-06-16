В Канске горит деревоперерабатывающий завод на площади 2500 квадратных метров

В Канске с 2 часов ночи тушат пожар на деревоперерабатывающем заводе. Площадь возгорания — 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
О возгорании стало известно в 02:11, огонь локализовали в 03:23. Угрозы распространения не было, погибших и пострадавших нет. Судя по фото, пострадал навес с оборудованием, а также часть складированного леса.
На месте работают 28 человек и 8 единиц техники. От МЧС России 19 человек и 6 единиц техники. Работа будет продолжаться до полной ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае количество лесных пожаров снизилось на 40%.