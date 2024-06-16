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В Канске горит деревоперерабатывающий завод на площади 2500 квадратных метров

В Канске с 2 часов ночи тушат пожар на деревоперерабатывающем заводе.

Источник: МЧС РФ

В Канске с 2 часов ночи тушат пожар на деревоперерабатывающем заводе. Площадь возгорания — 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

О возгорании стало известно в 02:11, огонь локализовали в 03:23. Угрозы распространения не было, погибших и пострадавших нет. Судя по фото, пострадал навес с оборудованием, а также часть складированного леса.

На месте работают 28 человек и 8 единиц техники. От МЧС России 19 человек и 6 единиц техники. Работа будет продолжаться до полной ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае количество лесных пожаров снизилось на 40%.

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