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Горит кафе китайской кухни «Новый век» на Тихоокеанской в Хабаровске

Информация о пострадавших не поступала.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сегодня загорелось кафе китайской кухни «Новый век» на улице Тихоокеанской. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«По предварительной информации, огонь возник внутри здания», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным на текущий момент, информация о пострадавших не поступала. Пожарные продолжают работу по тушению огня и ликвидации последствий пожара.

ОБНОВЛЕНИЕ

Возгорание произошло на кухне кафе на территории рынка. Персонал и гости заведения самостоятельно покинули здание до приезда бригады МЧС России.

На данный момент, пожарные службы локализовали пламя на площади 700 квадратных метров. В работе по тушению участвуют 27 специалистов и восемь единиц техники.

Сегодня утром в краевом центре произошел пожар в гараже на улице Больничной. Пламя охватило кровлю здания, пострадали три автомобиля и хранившееся внутри оборудование.

пожары