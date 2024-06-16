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На станции Половина семь вагонов сошли с рельсов в Черемховском районе

Сход подвижного состава не повлиял на работу поездов.

Источник: Комсомольская правда

В Черемховском районе произошел сход семи вагонов на станции Половина. Прокуратура уже проводит проверку. Несмотря на это происшествие, железнодорожное движение не пострадало, а поезда продолжили работу согласно плану. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Предварительно, 15 июня 2024 года на путях не общего пользования ст. Половина при проведении маневровых работ произошел сход вагонов, груженных металлической рудой, — поделились в ведомстве.

Вопросы о принятии мер реагирования будут рассмотрены после того, как установят причины и обстоятельства аварии. Сейчас активно ведется процесс восстановительных работ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что владельца иномарки с буквами «ХО» вместо номеров привлекут к ответственности в Иркутске.