На станции Половина семь вагонов сошли с рельсов в Черемховском районе

В Черемховском районе произошел сход семи вагонов на станции Половина. Прокуратура уже проводит проверку. Несмотря на это происшествие, железнодорожное движение не пострадало, а поезда продолжили работу согласно плану. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.