13-летний школьник утонул на реке Китой в Ангарске

Купание в жаркий летний день закончилось трагедией на реке Китой в Ангарске. 13-летний подросток не смог справиться с течением и ушел под воду. Находившиеся рядом люди пытались помочь школьнику, но у них это не вышло. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.