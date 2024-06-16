13-летний школьник утонул на реке Китой в Ангарске

Купание в жаркий летний день закончилось трагедией на реке Китой в Ангарске. 13-летний подросток не смог справиться с течением и ушел под воду. Находившиеся рядом люди пытались помочь школьнику, но у них это не вышло. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Тело мальчика до сих пор не найдено. Ориентировочно подросток утонул вблизи Китайского моста. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Во время прокурорской проверки будет дана оценка действиям всех ответственных лиц, — пояснили в прокуратуре региона.
Еще одно купание на реке Китой, 15 июня, закончилось летальным исходом. Возле поселка Набережный в Усольском районе утонул 45-летний мужчина. Его тело сразу нашли, вытащили на берег и отдали полицейским.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Госавтоинспекции назвали оптимальную скорость для езды на самокате. Соблюдение ее поможет избежать ДТП и лучше оценивать ситуацию на дороге.