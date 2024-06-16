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В Горном Щите водитель сбил женщину и двоих мужчин и влетел в стену магазина

На Урале бешеный водитель сбил трех пешеходов и врезался в стену магазина.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

На Урале водитель Nissan сбил трех пассажиров, а затем влетел в стену магазина. Жесткое ДТП произошло в Горном Щите около 5:25 утра 16 июня.

Двое мужчин 37 и 34 лет и женщина 38 лет стояли у магазина, когда на них вылетел автомобиль.

— Пешеходы с травмами головы доставлены в больницу, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, — сообщают в ГИБДД по Свердловской области.

Водитель Nissan отказался от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость. Его доставили в отдел Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. По факту аварии полиция проводит проверку.