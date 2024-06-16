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В Академгородке Новосибирской области поезд сбил девушку

Поезд сбил девушку в Академгородке — она осталась жива.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сегодня утром у остановочного пункта «Обское море» в Академгородке Новосибирской области электропоезд сбил девушку, которая в это время разговаривала по телефону.

Уточняется, что машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, после чего молодые люди, которые шли с пострадавшей, убежали, а сама девушка была травмирована электропоездом.

Сейчас ее доставили в больницу.

Напомним, что в Новосибирске на Оби в результате столкновения судна с баржей пострадали люди.

несчастный случай