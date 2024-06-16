В Академгородке Новосибирской области поезд сбил девушку

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сегодня утром у остановочного пункта «Обское море» в Академгородке Новосибирской области электропоезд сбил девушку, которая в это время разговаривала по телефону.
Уточняется, что машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, после чего молодые люди, которые шли с пострадавшей, убежали, а сама девушка была травмирована электропоездом.
Сейчас ее доставили в больницу.
Напомним, что в Новосибирске на Оби в результате столкновения судна с баржей пострадали люди.