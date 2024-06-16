Хотел уйти от столкновения: появились подробности жуткого ДТП на трассе Омск — Тюмень

Вечером 15 июня на автодороге Омск — Тюмень столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 49-летний водитель большегруза «Донгфенг» в районе 573 километра стал тормозить, чтобы избежать столкновения с впереди остановившемся грузовиком. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Шевроле Лачетти».
В легковом автомобиле погибли 43-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Семья проживала в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа.
В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход проверки по факту аварии омская прокуратура взяла на контроль.
Напомним, дорогу на Тюмень в Омске называют «трассой смерти». На ней регулярно происходят лобовые столкновения с человеческими жертвами; причиной этого является узость трассы и большое количество сложных поворотов, закрывающих водителям обзор.