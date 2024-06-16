Хотел уйти от столкновения: появились подробности жуткого ДТП на трассе Омск — Тюмень

Вечером 15 июня на автодороге Омск — Тюмень столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 49-летний водитель большегруза «Донгфенг» в районе 573 километра стал тормозить, чтобы избежать столкновения с впереди остановившемся грузовиком. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Шевроле Лачетти».