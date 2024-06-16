Многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара в Чурилово

Пожар в частном доме произошел ночью 15 июня в микрорайоне Чурилово. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Деревянное жилое помещение охватил огонь на ул. Мехколонна-7. Жильцам — многодетной семье, удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия огнеборцев.
Сейчас семья погорельцев из четырёх человек, из которых трое несовершеннолетних детей 11, 12 и 15 лет, находится у родственников. Решается вопрос по расселению пострадавших.
«От Министерства социальных отношений будет организована материальная помощь, в связи с потерей имущества. Для установления причины пожара на место направлена Испытательная пожарная лаборатория», — уточняют в ведомстве.
В социальной сети очевидцы публикуют фото и видео с пожара. По данным подписчиков сообщества Чурилово | Челябинск, причиной возгорания мог стать поджог тополиного пуха.
«В общем информация такая, две девочки подожгли пух. Их поймали и допрашивают, где живут и так далее. Они совсем маленькие…. (возраст) Не могу сказать, но до 4 класса точно», — пишет Саня Ф.
Жители Чурилово уже организовали сбор денежных средств в помощь пострадавшей семье. Также очевидцы сообщают, что из-за пожара пострадали еще два жилых дома.