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В Красноярске будут судить многодетную мать, укравшую сумку в спортшколе

Женщина не удержалась и взяла чужую сумку.

Источник: AP 2023

В Красноярске перед судом предстанет многодетная мать, укравшая чужую сумку в спортивной школе, сообщили в краевой полиции.

Со слов обвиняемой, она пришла в спортшколу за дочкой. В холле женщина увидела сумку и решила её взять. С похищенной наживой она вышла из здания. Внутри сумки женщина обнаружила дорогостоящий телефон, духи и деньги в размере 3,8 тысяч рублей. Взяв деньги, она выбросила сумку в мусорный бак и вернулась в школу за дочерью.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки найти подозреваемую. Кстати, стоимость выброшенного телефона 65 тысяч рублей, цена духов около 5 тысяч рублей. Похищенное имущество было возвращено владелице.

Многодетной же матери грозит уголовная ответственность за кражу. В ближайшее время ей будет вынесен приговор.