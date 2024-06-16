В Красноярске будут судить многодетную мать, укравшую сумку в спортшколе

В Красноярске перед судом предстанет многодетная мать, укравшая чужую сумку в спортивной школе, сообщили в краевой полиции.
Со слов обвиняемой, она пришла в спортшколу за дочкой. В холле женщина увидела сумку и решила её взять. С похищенной наживой она вышла из здания. Внутри сумки женщина обнаружила дорогостоящий телефон, духи и деньги в размере 3,8 тысяч рублей. Взяв деньги, она выбросила сумку в мусорный бак и вернулась в школу за дочерью.
Полицейским удалось в кратчайшие сроки найти подозреваемую. Кстати, стоимость выброшенного телефона 65 тысяч рублей, цена духов около 5 тысяч рублей. Похищенное имущество было возвращено владелице.
Многодетной же матери грозит уголовная ответственность за кражу. В ближайшее время ей будет вынесен приговор.