Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесовоз с брёвнами перевернулся в Иркутской области

Брёвна раскатились по дороге, перекрыв движение транспорта в Иркутском районе.

Источник: ГУ МВД

В Иркутском районе перевернулся лесовоз, гружённый брёвнами. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июня. Об этом irk.aif.ru сообщил в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«55-летний водитель транспортного средства “Шакман”, выезжая из микрорайона Луговое, допустил опрокидывание прицепа», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

В результате бревна упали на проезжую часть и раскатились по дороге, перекрыв движение транспорта. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии и регулируют транспортный поток.

Напомним, что накануне на железнодорожной станции в Черемховском районе с рельс сошли вагоны, груженые рудой.

Ранее в Слюдянском районе произошло смертельное ДТП. Водитель перевернулся на грузовике и погиб.

Ещё одно ДТП произошло в Черемховском районе, где столкнулись 14-летний мотоциклист и мусоровоз. В результате подросток получил травмы различной степени тяжести.