Лесовоз с брёвнами перевернулся в Иркутской области

В Иркутском районе перевернулся лесовоз, гружённый брёвнами. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июня. Об этом irk.aif.ru сообщил в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«55-летний водитель транспортного средства “Шакман”, выезжая из микрорайона Луговое, допустил опрокидывание прицепа», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
В результате бревна упали на проезжую часть и раскатились по дороге, перекрыв движение транспорта. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии и регулируют транспортный поток.
Напомним, что накануне на железнодорожной станции в Черемховском районе с рельс сошли вагоны, груженые рудой.
Ранее в Слюдянском районе произошло смертельное ДТП. Водитель перевернулся на грузовике и погиб.
Ещё одно ДТП произошло в Черемховском районе, где столкнулись 14-летний мотоциклист и мусоровоз. В результате подросток получил травмы различной степени тяжести.