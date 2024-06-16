В Красноярске отчим избил пасынка на улице

Как выяснилось, подростка 2008 года рождения забирали от друзей мама и её сожитель. В автомобиле подросток и отчим поругались, началась потасовка. Мать мальчика, находясь за рулём, остановила машину, чтобы разрешить ситуацию. Однако на улице конфликт продолжился. Мужчина ударил подростка два раза, а затем схватил металлическую палку, но больше его не трогал — решил парня просто припугнуть. Пострадавшего забрала скорая, которую вызвали свидетели.