В Красноярске отчим избил пасынка на улице

Сегодня ночью в полицию Красноярска поступило сообщение о том, что на обочине проезжей части на улице Свердловской лежит подросток с травмами головы. Спецсообщение поступило им из больницы.
Как выяснилось, подростка 2008 года рождения забирали от друзей мама и её сожитель. В автомобиле подросток и отчим поругались, началась потасовка. Мать мальчика, находясь за рулём, остановила машину, чтобы разрешить ситуацию. Однако на улице конфликт продолжился. Мужчина ударил подростка два раза, а затем схватил металлическую палку, но больше его не трогал — решил парня просто припугнуть. Пострадавшего забрала скорая, которую вызвали свидетели.
Ранее семья на учёте не состояла и не попадала в поле зрение правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела, — рассказали в полиции Красноярска.