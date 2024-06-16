Девушку доставали из огня: в Уссурийске машина загорелась с водителем внутри

В Уссурийске в социальных сетях с утра стали распространяться пугающие кадры с горящим автомобилем. Жителей напугало именно то, что на момент возгорания внутри все еще оставалась девушка-водитель. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Инцидент произошел из-за того, что 27-летняя девушка слишком сильно нажала на газ, а руль удержать не смогла. На большой скорости она заехала на бордюр, проводка моментально вспыхнула. За пару секунд автомобиль Porsche Cayenne охватило пламя (видео можно найти в нашем telegram-канале).
Водителя успели вытащить из пылающей машины. Она в порядке, не получила даже ожогов. А вот с автомобилем все куда хуже, на нем ни единого живого места. Его уже эвакуировали.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на улице Маковского между Спутником и Океанской во Владивостоке жестко столкнулись три автомобиля.