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В Свердловской области за субботу утонули пять человек

В водоемах Свердловской области вне официальных пляжей 15 июня утонули пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: МЧС

«В столице Среднего Урала при купании утонули трое мужчин. Озера Лесничка, Шарташ и карьер у отеля “Рамада” из популярных локаций для отдыха екатеринбуржцев превратились вчера в места личных человеческих трагедий», — отметили в управлении.

Спасатели рекомендуют купаться в оборудованных местах, избегать «диких» пляжей, заходить в воду в трезвом состоянии и не оставлять детей у воды без присмотра.

В пресс-службе добавили, что два человека утонули в Сотринском пруду (Серовский городской округ) и Ошкурковском пруду (Тугулымский городской округ).

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев сообщил, что в водоемах округа с начала года погибли 57 человек, в их числе шесть детей.

несчастный случай