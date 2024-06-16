В Свердловской области за субботу утонули пять человек

«В столице Среднего Урала при купании утонули трое мужчин. Озера Лесничка, Шарташ и карьер у отеля “Рамада” из популярных локаций для отдыха екатеринбуржцев превратились вчера в места личных человеческих трагедий», — отметили в управлении.
Спасатели рекомендуют купаться в оборудованных местах, избегать «диких» пляжей, заходить в воду в трезвом состоянии и не оставлять детей у воды без присмотра.
В пресс-службе добавили, что два человека утонули в Сотринском пруду (Серовский городской округ) и Ошкурковском пруду (Тугулымский городской округ).
Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев сообщил, что в водоемах округа с начала года погибли 57 человек, в их числе шесть детей.