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Два человека погибли, ребенок ранен в ДТП в Хабаровском крае

В ГАИ рассказали подробности страшной аварии на трассе Лидога — Ванино в районе села Пивань в Комсомольском районе.

Источник: Соцсети

Столкнулись три автомобиля, два водителя погибли, травмирован несовершеннолетний пассажир.

Авария произошла на 162 километре. Toyota Crown двигался со стороны Комсомольска в сторону Хабаровска. Он выехал на встречную полосу, где ехала Toyota Allion. Одна из машин опрокинулась в кювет и загорелась. Оба водителя погибли на месте происшествия.

Третьим участником аварии стала Toyota Wish. Пассажиром в ней ехал несовершеннолетний. Его доставили в больницу на обследование.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.