Два человека погибли, ребенок ранен в ДТП в Хабаровском крае

Авария произошла на 162 километре. Toyota Crown двигался со стороны Комсомольска в сторону Хабаровска. Он выехал на встречную полосу, где ехала Toyota Allion. Одна из машин опрокинулась в кювет и загорелась. Оба водителя погибли на месте происшествия.