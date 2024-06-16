Два человека погибли, ребенок ранен в ДТП в Хабаровском крае

Столкнулись три автомобиля, два водителя погибли, травмирован несовершеннолетний пассажир.
Авария произошла на 162 километре. Toyota Crown двигался со стороны Комсомольска в сторону Хабаровска. Он выехал на встречную полосу, где ехала Toyota Allion. Одна из машин опрокинулась в кювет и загорелась. Оба водителя погибли на месте происшествия.
Третьим участником аварии стала Toyota Wish. Пассажиром в ней ехал несовершеннолетний. Его доставили в больницу на обследование.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.