В Башкирии за сутки утонули трое мужчин

Так, в местном пруду деревни Толмачевка Аургазинского района начали тонуть трое человек — они стали звать на помощь. Очевидцы трагедии спасли 42-летнего мужчину, врачи оценили его состояние как стабильное. Еще двое мужчин, 36 и 42 лет, утонули. Тело одного из погибших достали очевидцы, второй остался под водой.