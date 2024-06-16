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В Башкирии за сутки утонули трое мужчин

В Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу трое мужчин. Об этом сообщает МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

Так, в местном пруду деревни Толмачевка Аургазинского района начали тонуть трое человек — они стали звать на помощь. Очевидцы трагедии спасли 42-летнего мужчину, врачи оценили его состояние как стабильное. Еще двое мужчин, 36 и 42 лет, утонули. Тело одного из погибших достали очевидцы, второй остался под водой.

Предварительно, причиной трагедии стали холодные ключи, которые бьют в пруду. Купаться в нем запрещено.

Еще один мужчина утонул в реке Гнилой Танып в деревне Куяново Краснокамского района. Тело погибшего вытащили очевидцы: с их слов, мужчина был пьян и купался в неположенном месте.

несчастный случай