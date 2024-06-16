Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области мужчина незаконно вырубил деревьев почти на 4 млн рублей

В Челябинской области мужчина незаконно вырубил деревьев почти на 4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что преступление произошло в Нязепетровском районе.

По версии обвинения, 47-летний южноуралец срубил десятки деревьев, среди которых пихта, сосна, ель, лиственница.

По факту завели дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Мужчине предъявили обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

«Злоумышленник с целью улучшения своего финансового положения и незаконного обогащения вырубил 44 дерева. Своими действиям он причинил ущерб Главному управлению лесами Челябинской области на сумму порядка четырех миллионов рублей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Нязепетровский райсуд. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Добавим, что преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.