В Челябинской области мужчина незаконно вырубил деревьев почти на 4 млн рублей

Сообщается, что преступление произошло в Нязепетровском районе.
По версии обвинения, 47-летний южноуралец срубил десятки деревьев, среди которых пихта, сосна, ель, лиственница.
По факту завели дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Мужчине предъявили обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
«Злоумышленник с целью улучшения своего финансового положения и незаконного обогащения вырубил 44 дерева. Своими действиям он причинил ущерб Главному управлению лесами Челябинской области на сумму порядка четырех миллионов рублей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Нязепетровский райсуд. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Добавим, что преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.