Исчезнувший 17-летний школьник из Челябинской области обнаружен мертвым

Сегодня стало известно, что ученик 11 класса погиб. Глава муниципального образования выразил соболезнования родным и близким юноши. «Аулиехан с отличием закончил школу, был ее гордостью и примером для одноклассников. Впереди было много планов, надежд, перспектив… Родные, близкие, друзья и одноклассники, весь Агаповский район скорбит по невосполнимой утрате. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах».