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Исчезнувший 17-летний школьник из Челябинской области обнаружен мертвым

Подробности трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Исчезнувший 17-летний школьник из Челябинской области обнаружен мертвым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в Агаповском районе. Парень ушел на прогулку с собакой в поселке Аблязово и исчез. Его искали водолазы, добровольцы, всего более 70 человек. Были задействованы два квадрокоптера.

Сегодня стало известно, что ученик 11 класса погиб. Глава муниципального образования выразил соболезнования родным и близким юноши. «Аулиехан с отличием закончил школу, был ее гордостью и примером для одноклассников. Впереди было много планов, надежд, перспектив… Родные, близкие, друзья и одноклассники, весь Агаповский район скорбит по невосполнимой утрате. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах».

Подробности трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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