В Красноярском крае утонули двое мужчин и девочка

Печальной статистикой делятся спасатели Красноярского края. За сутки утонули двое взрослых и подросток.
Первый случай произошёл в Шушенском. Там на первом карьере утонул 25-летний парень. Он отдыхал вместе с компанией.
Похожее происшествие произошло на карьере возле деревни Ермолаево Березовского района. 36-летний мужчина также отдыхал с друзьями. Его тело водолазы нашли после двух спусков.
Ещё один случай произошёл накануне на реке Туба в Краснотуранском районе края. Утонула 14-летняя девочка. По данным Следкома, она отдыхала с семьёй в районе села Листвягово.
Специалисты напоминают о том, что отдыхать можно только на официальных пляжах — там дежурят медики и спасатели. Также запрещено оставлять детей одних у водоёмов и купаться в нетрезвом состоянии.
Напомним, что в эту пятницу, 14 июня, в озере на красноярском острове Татышев утонул 16-летний подросток. В один момент во время купания, мальчик, будучи на глубине, скрылся под водой.