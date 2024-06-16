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В Красноярском крае утонули двое мужчин и девочка

Трое людей утонули в крае.

Источник: Комсомольская правда

Печальной статистикой делятся спасатели Красноярского края. За сутки утонули двое взрослых и подросток.

Первый случай произошёл в Шушенском. Там на первом карьере утонул 25-летний парень. Он отдыхал вместе с компанией.

Похожее происшествие произошло на карьере возле деревни Ермолаево Березовского района. 36-летний мужчина также отдыхал с друзьями. Его тело водолазы нашли после двух спусков.

Ещё один случай произошёл накануне на реке Туба в Краснотуранском районе края. Утонула 14-летняя девочка. По данным Следкома, она отдыхала с семьёй в районе села Листвягово.

Специалисты напоминают о том, что отдыхать можно только на официальных пляжах — там дежурят медики и спасатели. Также запрещено оставлять детей одних у водоёмов и купаться в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в эту пятницу, 14 июня, в озере на красноярском острове Татышев утонул 16-летний подросток. В один момент во время купания, мальчик, будучи на глубине, скрылся под водой.

несчастный случай