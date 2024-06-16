Стало известно, почему комары и мошки атаковали Казахстан

— В регионах на западе Казахстана, которые столкнулись с паводками, люди жалуются, что их заедают мошки и комары. Это не секрет. Дело в том, что мошки развиваются не только в проточных водоемах — в реках, ручьях, даже временные потоки им подходят. Те, которые весной образовались и исчезли через 15−20 дней. В них могут развиваться мошки. Большое количество гнуса после паводков с этим и связано. Но это только одна из причин. У нас есть реки Урал (Жайык), от Атырау недалеко Волга и ее Устье, еще есть река Сырдарья, где я когда-то работал над сокращением численности гнуса, Тобол и его притоки — тоже места выплода мошек, — отметил профессор Канат Ахметов.