Две девочки утонули в Костанайской области

Ранее тело 25-летнего павлодарца, который утонул в Иртыше 10 июня, нашли родственники. Его обнаружили в 12 километрах от места трагедии 13 июня. Также мы писали, что 4 июня в Актобе несовершеннолетний Карим Жетру вышел из дома и пропал без вести. Спустя несколько дней, тело пропавшего нашли в реке Илек.