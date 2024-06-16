В Свердловской области пьяный водитель с семьей перевернулся на мотоцикле

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Урала» неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея на это права, а также был лишен права управления транспортом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.2 ст. 264 УК РФ (деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). «Материалы направлены в ПДН, для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка», — добавили в Госавтоинспекции.