В Свердловской области пьяный водитель с семьей перевернулся на мотоцикле

«В результате ДТП пострадали пассажиры мотоцикла, 45-летняя жена водителя и его четырехлетняя дочь, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения», — добавили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель и пассажиры были без мотошлемов. «Ребенок перевозился с нарушением правил, сидя спереди на бензобаке мотоцикла, что повлекло травмирование», — сообщили в пресс-службе. Водитель «Урала» пояснил сотрудниками ГИБДД, что вместе с семьей возвращался домой с купания.
Госавтоинспекторы установили, что в момент ДТП мужчина был пьян. «Свое состояние он не отрицал, подтвердив, что выпивал спиртные напитки. Помимо этого, установлено, что он не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории», — добавили в ГИБДД.
В отношении водителя инспекторы ДПС составили материалы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований перевозки детей), ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке), ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения мотошлемов).
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Урала» неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея на это права, а также был лишен права управления транспортом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.2 ст. 264 УК РФ (деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). «Материалы направлены в ПДН, для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка», — добавили в Госавтоинспекции.