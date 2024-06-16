Установлены личности захвативших заложников в ростовском СИЗО

Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта — они планировали напасть на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев — к 18 с половиной годам.