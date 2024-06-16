«Ужасное горе для родителей»: из реки Урал вытащили тело ребенка, который утонул вместе с братом

Страшная трагедия случилась в городе Магнитогорске 14 июня. Двое братьев-подростков, которым было 13 и 14 лет, купались в месте, где это делать запрещено. Неожиданно мальчишки ушли под воду и уже не выплыли.
«Запруда отсыпана от русла реки Урал и предназначена для технических нужд производства. Дно достаточно плотно закрыто железобетонными конструкциями, балками, металлическими прутами, но из-за теплой воды это не останавливает купальщиков», — отметили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Местные жители признаются, что в этом техническом водоеме дети и подростки тонут десятилетиями. Вот и в этот раз работник предприятия издалека заметил, как ушли под воду мальчишки. Доплыть до них он бы уже не успел.
В тот же день в местных сообществах начали искать добровольцев-водолазов. Они и нашли вечером тело одного из братьев. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе области. Второго мальчика ищут до сих пор.
В социальных сетях жители Магнитогорска выражают соболезнования родителям погибших мальчиков.
«Ужасное горе для родителей… Потерять сразу двух детишек. Соболезнование родным и близким. Деткам мягких облачков», — написала Галина С.