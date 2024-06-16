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Три человека погибли в ночном ДТП в Петербурге

По факту аварии проводится проверка.

Смертельная авария произошла ранним утром, 16 июня, в Приморском районе Петербурга. Там погибли три пассажирки авто, которых буквально выбросило из автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 04.10 утра рядом с домом 85 на Приморском проспекте.

«Водитель “Ауди А4” на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок — они погибли», — пояснили в ведомстве.

Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии. Его личность, а также имена пассажирок устанавливаются.