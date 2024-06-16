Сообщение о возгорании жилого дома в агрогородке Оношки поступило в 4.00. Прибыв на место, спасатели увидели задымление. В жилой комнате они обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина.
Спасенного бригада скорой помощи доставила в районную больницу. Мужчина с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован.
В доме повреждены постельные принадлежности. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
В Несвижском районе при пожаре спасли человека
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе при пожаре спасли человека, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома в агрогородке Оношки поступило в 4.00. Прибыв на место, спасатели увидели задымление. В жилой комнате они обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина.