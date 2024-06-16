Минчанин на электросамокате попал под машину, когда ехал по тротуару

ДТП произошло 15 июня около 18:10.
Сообщается, что 62-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая со двора дома № 15 по улице Олега Кошевого, совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару на электросамокате. Пешеход попал в больницу.
В Минске произошло ДТП, в котором автомобиль Volkswagen наехал на человека, двигавшегося на электросамокате, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 15 июня около 18:10.
Сообщается, что 62-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая со двора дома № 15 по улице Олега Кошевого, совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару на электросамокате. Пешеход попал в больницу.