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Минчанин на электросамокате попал под машину, когда ехал по тротуару

В Минске произошло ДТП, в котором автомобиль Volkswagen наехал на человека, двигавшегося на электросамокате, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло 15 июня около 18:10.

Сообщается, что 62-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая со двора дома № 15 по улице Олега Кошевого, совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару на электросамокате. Пешеход попал в больницу.