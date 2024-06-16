ОМОН прибыл к СИЗО в Ростовской области для освобождения заложников

Ранее появилось видео с места захвата заложников в СИЗО в Ростовской области. На кадрах видно, как несколько мужчин взяли в плен сотрудников следственного изолятора, в том числе начальника одного из управлений и инспектора. Попавшие на видео арестованные говорят о принадлежности к террористической организации.